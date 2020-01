Conferenza stampa Sarri: «Lavorato sugli errori commessi. Kulusevski…» (Di domenica 5 gennaio 2020) Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve per presentare il match interno contro il Cagliari di Maran Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la sfida interna di domani contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico bianconero: PARTITA – «Abbiamo Lavorato sui tanti errori commessi, poi da ieri abbiamo Lavorato sul Cagliari. Ci siamo concentrati su di noi, arriviamo da una partita in cui abbiamo sbagliato mentalmente». SINGOLI – De Ligt ha avuto un periodo più complicato, fra l’infortunio alla spalla e problemi agli adduttori. Abbiamo avuto Demiral in ottima condizione. In questo momento stiamo provando Rabiot da interno anche a destro, con Emre sia centrale sia da centro-destra. Abbiamo iniziato il lavoro su Bernardeschi in questi giorni, vedremo la possibile evoluzione». KULUSEVSKI – «Mi sembra un ... Leggi la notizia su calcionews24

