Conferenza stampa Sarri: “Kulusevski colpo importante. Il tridente…” (Di domenica 5 gennaio 2020) ‏Conferenza stampa Sarri – Nuovo anno, stessa fame di vittorie. La Juventus riparte dal Cagliari. Torna la Serie A, archiviata la sconfitta in Supercoppa, CR7 e compagni devono tornare a vincere per dare un segnale chiaro all’Inter e alle altre big di Serie A. Domani alle 15.00 all’Allianz Stadium di Torino, Sarri sfiderà il Cagliari che sta facendo un gran campionato ed infatti a sorpresa è sesto, più avanti rispetto a squadre come Napoli e Milan. Di certo non è una partita semplice. Sarri si affiderà al classico 4-3-1-2: unico dubbio del tecnico, tridente si o no? Vedremo. Conferenza stampa Sarri, le parole del tecnico Come ogni vigilia di un match di Serie A, Sarri parlerà in Conferenza stampa. Il tecnico alle ore 13.15 chiarirà ogni dubbio dei giornalisti. Farà il punto sugli infortunati e sul recupero di Chiellini e darà le ultime di formazione. Di seguito ... Leggi la notizia su juvedipendenza

juventusfc : Squadra in campo al #JTC oggi, a meno due da #JuveCagliari. Domani la conferenza stampa di Mister #Sarri sarà alle… - Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE, la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Inter, prima sfida del 2020 per i nerazzurri - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Mister #Sarri In diretta su -