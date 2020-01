Conferenza stampa Pioli: «Ibra? Ci vorrà tempo. Bergamo ferita aperta» (Di domenica 5 gennaio 2020) Conferenza stampa Pioli, queste le parole dell’allenatore del Milan per presentare la partita di domani contro la Sampdoria Alla vigilia del match contro la Sampdoria, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la partita. Queste le parole del tecnico rossonero: IbraHIMOVIC – «Si è presentato bene, sia nelle dichiarazioni che ha fatto, sia come atteggiamento nei primi giorni di lavoro con la squadra. Molto attento, credo che in questo momento sia molto curioso. Deve capire le dinamiche, le situazioni, il nuovo allenatore, sta prendendo possesso del suo spazio, ma ci vorrà un po’ di tempo.Non pensiamo Ibra sia il salvatore della patria, ma sarà un valore aggiunto nel nostro lavoro». PARTITA – «Mi aspetto tanta determinazione, tanta voglia di ribaltare l’ultima prestazione, è stata l’unica prestazione assolutamente ... Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : Squadra in campo al #JTC oggi, a meno due da #JuveCagliari. Domani la conferenza stampa di Mister #Sarri sarà alle… - Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE, la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Inter, prima sfida del 2020 per i nerazzurri - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Mister #Sarri In diretta su -