Conferenza stampa Maran: «Con la Juve servirà qualcosa di straordinario»

Conferenza stampa Maran, ecco le parole dell'allenatore del Cagliari per presentare la partita di domani contro la Juventus

Alla vigilia del match contro la Juventus, il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in Conferenza stampa per presentare il match. Ecco le parole dell'allenatore rossoblù:

Juve – «Ho visto la carica giusta da parte dei miei, credo che la sosta sia arrivata nel momento giusto. Non dobbiamo fare l'errore di snaturarci, giocandocela come sempre: abbiamo fatto bene finora, servirà qualcosa di straordinario».

MERCATO – «Non voglio ripetere quello che ha detto il direttore Carli, perché non serve. Non ci sono situazioni particolari, non abbiamo grosse necessità».

RIENTRI – «Castro e Nandez tanto, perché è uno dei segreti di questa squadra e di questo gruppo, come si è visto finora».

PARTITA – «Al di là della sconfitta ...

