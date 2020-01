Conferenza stampa Gotti: «Tutti i ragazzi stanno spingendo al massimo» (Di domenica 5 gennaio 2020) Conferenza stampa Gotti, queste le parole dell’allenatore dell’Udinese per presentare la partita del Via del Mare contro il Lecce Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico bianconero: GARA – «Il Lecce viene da due campionati vinti nelle categorie inferiori e ha affrontato la Serie A proprio con questo stesso spirito vincente. Ha raccolto 15 punti finora, è reduce da due sconfitte e sappiamo quindi con quale atteggiamento scenderà in campo». SQUADRA – «C’è grande competizione interna, chi sta giocando meno sta spingendo molto per ritagliarsi spazio. Ci sono tanti calciatori che meriterebbero di giocare e che ora a gennaio potrebbero scegliere di partire, spero che questo non succeda». RIENTRO – «Ho visto al squadra molto bene. Ho visto ... Leggi la notizia su calcionews24

