Conferenza stampa Gasperini: «Dobbiamo dare continuità» (Di domenica 5 gennaio 2020) Conferenza stampa Gasperini, queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta per presentare la gara contro il Parma Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico: PARMA – «Incontriamo una squadra che ha fatto particolarmente bene. Noi abbiamo finito, prima della sosta, con un grande risultato con il Milan. Adesso Dobbiamo dare continuità al campionato, perché ci teniamo molto. Abbiamo girato in una discreta posizione, mancano due partite alla fine del girone d’andata». KULUVEVSKI – «Ha un grande profilo, diventerà un giocatore molto molto importante per la Juve. Faranno il loro percorso, noi intanto abbiamo una grande opportunità, perché siamo in alto in classifica e con strutture, più opportunità di dare continuità ai risultati. Il ... Leggi la notizia su calcionews24

