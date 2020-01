Conferenza stampa D’Aversa: «Kulusevski? Ha mostrato riconoscenza» (Di domenica 5 gennaio 2020) Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma per presentare la gara contro l’Atalanta Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha presentato in Conferenza stampa la partita in programma domani contro l‘Atalanta. Ecco le parole dell’allenatore crociato: Kulusevski – «Quello che è successo questa settimana ha distolto l’attenzione sulle nostre difficoltà numeriche. Si è parlato un po’ troppo ma era inevitabile, credo anche che a differenza del passato, dovesse parlare un po’ di più lui con anche i tifosi volevano sentire cosa aveva da dire. Il 99% dei giocatori non sarebbe tornato a Parma, lui ha avuto una forma di riconoscenza verso la società». AVVERSARIO – «L’Atalanta, lo dicono i numeri, è la squadra che ha fatto più gol , e ha dati 5 al Milan. Ha fatto un buon girone d’andata ma può ... Leggi la notizia su calcionews24

