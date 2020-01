Come una madre, la nuova fiction con Vanessa Incontrada: trama e quando va in onda (Di domenica 5 gennaio 2020) Di cosa parla la nuova fiction con Vanessa Incontrada – Come una madre – e quando va in onda Nel 2020 Vanessa Incontrada torna protagonista su Rai Uno con la fiction Come una madre. La nuova serie racconta la storia di Angela, interpretata dall’attrice italo-spagnola. Angela è una madre e moglie solare e piena di … L'articolo Come una madre, la nuova fiction con Vanessa Incontrada: trama e quando va in onda proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

GassmanGassmann : Gli scienziati hanno ora la certezza che un decennio climatico come l’anno che ci ha appena lasciato,segnerebbe una… - marcotravaglio : L'AUTOREQUISITORIA Come previsto, la memoria difensiva di Salvini sul caso Gregoretti ha sortito l’effetto opposto… - CarloCalenda : Pensavamo chi? Io non l’ho mai pensato. Al momento la Lega è votata da circa il 20% degli aventi diritto al voto (c… -