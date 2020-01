Come cambiano le relazioni internazionali dopo la morte di Soleimani (Di domenica 5 gennaio 2020) Che gli anni 2020 sarebbero stati turbolenti era intuibile dal modo in cui si sono conclusi gli anni 2010: nuova guerra fredda tra Occidente e Russia, scontro egemonico fra Stati Uniti e Cina, rafforzamento dell’internazionale jihadista nell’Africa subsahariana e nei punti di transito della Nuova Via della Seta, il riapparire delle tensioni etno-religiose nei Balcani, il grande ritorno della Turchia nel Mediterraneo e, ultimo ma non meno importante, il conflitto sempre più acceso fra l’Iran e il blocco Washington-Tel Aviv-Riyad. L’assalto all’ambasciata statunitense di Baghdad, in Iraq, avvenuto a fine dicembre, per il quale Donald Trump aveva accusato direttamente Teheran, ha precipitato gli eventi in Medio Oriente, spingendo la presidenza statunitense a prendere una decisione tanto storica quanto controversa: il semaforo verde all’uccisione di Qasem ... Leggi la notizia su it.insideover

carlabrandolini : @illibraio Avere per tutta la vita un libro preferito è come non cambiare mai opinione. I gusti negli anni cambiano… - graziamorisi : RT @Massimi47715989: @RadioSavana @NicolaPorro ECCOLO QUA IL BALORDO COMUNISTA DI FAZIO CHE APPROFITTA DELLA POLEMICA PER AVRE… - CMktItalia : Come è cambiato l’approccio alla produzione di contenuti negli anni? Come continuerà a cambiare? I contenuti nel We… -