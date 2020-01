Coldiretti, 3,5 milioni di italiani al rientro: città d’arte le preferite, seguite dalla montagna (Di domenica 5 gennaio 2020) Al rientro 3,5 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il fine settimana dell’Epifania in vacanza con il lungo weekend della Befana che ha favorito le partenze che si sono aggiunte a quelle di coloro che erano fuori casa da Capodanno o addirittura da Natale. È quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che il bilancio delle feste di fine ed inizio anno conferma il trend positivo per viaggi e consumi. Sul podio delle destinazioni nelle vacanze salgono le città e le località d’arte con il 48% seguite dalla montagna spinta dalla neve con il 38% mentre il resto si divide tra terme, mare e campagna. Il 67% ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto mentre il 24% ha preferito l’albergo secondo l’analisi Coldiretti/Ixe’, ma tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismi dove si sono moltiplicate ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

