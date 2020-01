Ciclismo, gli italiani senza contratto per il 2020: sei azzurri in cerca di lavoro, ci sono Agnoli e Fonzi (Di domenica 5 gennaio 2020) Domenico Pozzovivo è stato ingaggiato dal Team NTT (ex Dimension Data), il lucano tornerà in gruppo dopo il brutto infortunio di agosto grazie al contratto siglato con la formazione sudafricana che ha dato fiducia al 37enne, in estate lasciato a piedi dalla Bahrain-Merida. Il Professore era uno degli italiani senza contratto nel mondo del Ciclismo (soltanto per quanto riguarda i piani più elevati del professionismo), ha però trovato un’occasione e vestirà la casacca di questa compagine iscritta al World Tour, la Serie A del pedale. Ci sono però ancora alcuni italiani senza contratto a poche settimane dal via ufficiale della nuova stagione agonistica. Su tutti spicca Valerio Agnoli che nell’ultimo anno aveva indossato la casacca della Bahrain-Merida. Ci sono poi quattro corridori fuoriusciti dalla Bardiani-CSF (circuito Professional): Enrico Barbin, Marco Maronese, Lorenzo ... Leggi la notizia su oasport

arcocielo : RT @ChangeItalia: 'Oltre 20.000 firme su - annasagittario2 : RT @ChangeItalia: 'Oltre 20.000 firme su - FogliFabiana : RT @ChangeItalia: 'Oltre 20.000 firme su -