Ci sono almeno 28 morti per un bombardamento a un’accademia militare di Tripoli, in Libia (Di domenica 5 gennaio 2020) Un bombardamento su un’accademia militare di Tripoli, in Libia, ha provocato almeno 28 morti, anche se alcune stime parlano di molti di più: il ministro della Salute del governo riconosciuto dall’ONU ha detto a Reuters che i soccorsi stanno ancora lavorando, Leggi la notizia su ilpost

