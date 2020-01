Chiara Ferragni, al centro della polemica account fake su Twitter, “è la mamma di Fedez” (Di domenica 5 gennaio 2020) E’ polemica per gli account fake di Chiara Ferragni e Fedez su Twitter, ma è la mamma di Fede che difende il figlio Il nuovo anno si apre a suon di polemiche per Chiara Ferragni e Fedez. I follower hanno notato una storia in cui protagonista è stato Leone, il figlio della coppia. Mentre il piccolo stava giocando con l’ipad dei nonni, alcuni follower si sono accorti che vi erano le credenziali di alcuni account Twitter. Cosa ci sarebbe di strano? Apparentemente nulla, tuttavia si tratta degli stessi profili che prendono le difese dei Ferragnez costantemente. Qualche utente ha anche avanzato l’ipotesi che i profili fake su Twitter fossero proprio di Fedez e Chiara. Possibile? Sarebbero quindi loro stessi a difendersi dagli attacchi dei followers? A suscitare maggiori sospetti è il profilo 63camilla, un account che però non c’è più sul social. Questo account fino a qualche tempo fa inviava ... Leggi la notizia su kontrokultura

