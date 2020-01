“Chiamate il medico è svenuta!”. Trono over, Gemma Galgani si sente male in studio (Di domenica 5 gennaio 2020) Niente, non ce la fa Gemma a non mettersi in al centro dell’attenzione con sceneggiate degne di un grande Mario Merola. Il suo egocentrismo, c’è da dirlo, non ha mai raggiunto vette così alte e se vi state chiedendo cosa sia successo questa volta beh, reggetevi forte, anche se non è niente di nuovo. Partiamo col dire che durante l’ultima registrazione Juan Luis Ciano era assente: possiamo dire con certezza quasi assoluta dunque che l’ex Cavaliere di Gemma non tornerà più in trasmissione neanche nel parterre maschile. Durante la sfilata che hanno registrato, Massimiliano ha imitato Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo prendendo in braccio Aurora e facendole fare il giro dello studio; l’ha poi portata fuori per baciarla e si è meritato una standing ovation che ha contribuito a emozionare la Galgani. La Dama si è commossa per la riproposizione della scena e sembrava quasi avere un ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

