“Chiamate il medico è svenuta”, Gemma Galgani si sente male in studio (Di domenica 5 gennaio 2020) Gemma Galgani è stata protagonista dell’ultima registrazione del Trono Over, dove Juan Luis Ciano era assente: possiamo dire con certezza quasi assoluta dunque che l’ex Cavaliere di Gemma non tornerà più in trasmissione neanche nel parterre maschile di Uomini e Donne. Cos’è successo a Gemma? Leggete assieme a noi: durante la sfilata che hanno registrato Massimiliano ha imitato Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo prendendo in braccio Aurora e facendole fare il giro dello studio; l’ha poi portata fuori per baciarla e si è meritato una standing ovation che ha contribuito a emozionare la Galgani. (Continua…) La Dama si è commossa per la riproposizione della scena e sembrava quasi avere un mancamento, tant’è che Tina Cipollari ha chiamato il dottore. “La stendono sulla passerella – si legge sul Vicolo, da cui prendiamo le anticipazioni di Uomini ... Leggi la notizia su howtodofor

