Chi era Piersanti Mattarella: simbolo della lotta alla mafia siciliana (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un simbolo concreto della lotta contro la mafia in Sicilia, una vita spesa a porre regole laddove non ve ne erano, un emblema della difesa della trasparenza e della battaglia contro le speculazioni. Chi era Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica Sergio e vittima di un omicidio da parte di Cosa Nostra. Chi era Piersanti Mattarella Dopo essersi trasferito a Roma dove si laureò in giurisprudenza e prese parte all’Azione Cattolica, tornò nella sua terra natale, la Sicilia, dove iniziò a scendere attivamente in politica a fianco della Democrazia Cristiana. Nel 1964 diventò consigliere comunale nel cosiddetto periodo del “sacco di Palermo”. Si tratta dello sregolato boom edilizio che coinvolse la città per via delle concessioni dei politici siciliani Salvo Lima e Vito Ciancimino. Nel 1967 Piersanti fu poi eletto all’Assemblea regionale, dove iniziò a distinguersi ... Leggi la notizia su notizie

