Chi era Franco Ciani, l’ex marito di Anna Oxa (Di domenica 5 gennaio 2020) Franco Ciani, musicista, produttore e autore, è stato il primo marito della cantante Anna Oxa. Il 3 gennaio 2020 si è tolto la vita per motivi che, stando al contenuto di un biglietto lasciato al suo impresario Nando Sepe, sarebbero legati a questioni di natura economica. Ciani, che avrebbe compiuto 63 anni il prossimo 17 agosto, è stato, come già detto, il primo consorte di Anna Oxa. I due sono convolati a nozze quando la cantante italo-albanese aveva appena 19 anni. Il sodalizio sentimentale non è durato, in quanto la Oxa si è successivamente legata a Gianni Belleno, membro del gruppo progressive dei New Trolls e padre dei suoi due figli (Francesca, nata nel 1992, e Qazim, venuto al mondo nel 1997). Il sodalizio professionale è però andato avanti per diversi anni. Franco Ciani è stato infatti autore di successi che hanno cambiato non solo la carriera della cantante, ma anche la storia ... Leggi la notizia su dilei

