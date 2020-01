Che schianto!”. Aurora Ramazzotti seduce sui social: décolleté in bella vista (Di domenica 5 gennaio 2020) La voce ha fatto presto a girare, ma anche lei c’ha messo del suo per farlo accadere. Il 2020 vede Aurora Ramazzotti in vacanza con Goffredo Cerza, il fidanzato, ma anche lui, il papà. Per la prima volta la primogenita di Michelle Hunziker ha scelto le acque cristalline delle Maldive, ovvero Medhoo Island. Eros Ramazzotti ha fatto un po’ da sentinella e la pensata è stata più che giusta. Le foto pubblicate da Aurora lascerebbero pensare che la ragazza si stia lasciando andare. La prima volta anche per Eros, che dopo tanti anni non appare più accanto a Marica Pellegrinelli; insomma, per padre e figlia non si può che festeggiare standosi vicini e tenendosi reciprocamente sott’occhio. Anche perché Marica nel frattempo, ha scelto la Costa Rica insieme al nuovo compagno Charley Vezza e alcune amiche. Eros non poteva certamente stare fermo davanti al caminetto e in ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

