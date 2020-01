Charlene di Monaco si racconta, “ecco perchè ho perso il mio sorriso” (Di domenica 5 gennaio 2020) Charlene di Monaco confessa di essere triste perché le manca la sua famiglia e gli amici In un’intervista rilasciata al magazine sudafricano “Huisgenoot”, Charlene di Monaco si confessa e chiarisce perché spesso appare triste in pubblico. Sposata con il principe Alberto di Monaco dal 2011, Charlene di Monaco è una ex modella e nuotatrice originaria dello Zimbabwe. La bella principessa spesso appare malinconica e triste e sono in molti a chiedersi cosa la turba. Durante tutto il tempo che è trascorso dal giorno del suo matrimonio non ha mai rilasciato molte interviste. Ecco perché quella concessa al tabloid sudafricano Huisgenoot può essere considerata un vero e proprio evento! Charlene Di Monaco si fa fotografare insieme ai figli gemelli Per rispondere alle domande del giornale la bella principessa ha aperto le porte dello sfarzoso palazzo reale, da quale si gode una magnifica vista sul ... Leggi la notizia su kontrokultura

