Centauro perde controllo della moto, mezzo in fiamme sull’asfalto (VIDEO) (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Scivola nel fare la curva utile a entrare in autostrada, all’altezza di Battipaglia, e la moto va a fuoco. Solo tanta paura, fortunatamente, per un motociclista. Alla fine, il Centauro è riuscita a cavarsela con qualche lieve ferita. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Eboli che ha provveduto, tra l’altro, a disciplinare il traffico. L'articolo Centauro perde controllo della moto, mezzo in fiamme sull’asfalto (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

