Calciomercato Napoli | Lorenzo Tonelli | Amin Younes e Amato Ciciretti verso la cessione

Il Calciomercato Napoli dovrà concentrarsi anche su qualche cessione nel mese di gennaio. Ormai sono tanti gli esuberi nella rosa. Si parla di elementi che hanno trovato poco spazio o non sono mai scesi in campo. Sembrano già stabiliti gli addii di Lorenzo Tonelli e Amato Ciciretti. Sul primo ci sono Sampdoria, Lecce e Cagliari, mentre sull'ex Benevento spunta un contatto con l'Empoli. A salutare dovrebbe essere anche Amin Younes, che starebbe aspettando un segnale dal Werder Brema. Da una parte, un vero peccato: Lorenzo Tonelli sembrava un difensore molto promettente, tanto da aver attirato l'attenzione della Nazionale ai tempi dell'Empoli. Di sicuro il rimpianto più grande riguarda lui. Amato Ciciretti, leader del Benevento, non si è mai realmente confermato in Serie A. Amin Younes, invece, è rimasto molto chiuso dalla grande qualità degli altri esterni del ...

