Calciomercato Napoli, Carrasco nel mirino: le ultime (Di domenica 5 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Carrasco nel mirino: le ultime L'Inter ha valutato la possibilità di uno scambio con il Napoli fra Matteo Politano e Fernando Llorente, ma secondo il Corriere della Sera il club azzurro sta valutando un'alternativa che risponde al nome di Ferreira Carrasco, l'anno scorso vicino ai nerazzurri e rimasto in Cina al Dalian Yifang. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid vuole tornare in Europa e pare addirittura che abbia già parlato del club azzurro con Hamsik, ex capitano partenopeo, suo compagno al Dalian, dove tra l'altro in panchina c'è Rafa Benitez, un altro ex Napoli. Insomma, i collegamenti non mancano, vedremo se basteranno a portare il ragazzo all'ombra del Vesuvio.

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, parla l'allenatore del #CeltaVigo su #Lobotka: 'Ho bisogno di calciatori concentrati e ch… - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? -