Calciomercato Napoli, accordo lontano per i rinnovi di Callejon e Mertens: le ultime L'edizione odierna di Tuttosport scrive in merito alla situazione contrattuale di Mertens e Callejon, due azzurri molto importanti per il Napoli ma che sembrerebbero al momento lontanissimi al rinnovo. Secondo il quotidiano non è ancora molto chiara la questione, tante sono le ipotesi fatte sul loro conto, tantissime le speranze che i tifosi azzurri pongono nella dirigenza azzurra affinchè si possa arrivare al rinnovo. Alla fine del mese di gennaio dovrebbe esserci un ulteriore incontro tra la società del Napoli e i due calciatori per decidere le strade da intraprendere. Nel caso non si dovesse trovare un accordo i due attaccanti potranno firmare con una nuova squadra già da febbraio

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, parla l'allenatore del #CeltaVigo su #Lobotka: 'Ho bisogno di calciatori concentrati e ch… - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? -