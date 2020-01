Calciomercato, le notizie di oggi – La bomba sull’Inter, scambio Juve-Bayern, poker Atalanta e Torino (Di lunedì 6 gennaio 2020) LA bomba SULL’INTER – bomba dall’Inghilterra. Lo United ha fatto sapere all’Inter e a Conte di essere disposto a cedere Pogba solo in cambio di Lautaro Martinez. Pogba ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia all’Inter. Il francese sarebbe intrigato dall’idea di essere nuovamente allenato da Antonio Conte. Si lavora allo scambio Lautaro-Pogba, una trattativa che avrebbe del clamoroso. (ARTICOLO COMPLETO) scambio Juve-Bayern – Intreccio tra Juve e Bayern Monaco per il mercato di gennaio. Emre Can e Thiago Alcantara potrebbero scambiarsi la maglia, bianconeri attivissimi in queste ore di mercato. poker PER ATALANTA E TORINO – Rinforzi in arrivo in casa Atalanta, sono 4 i calciatori finiti nel mirino: Lias Cobbaut, Mattia Caldara, Thiago Maia e Roger Martinez. Quattro anche i calciatori in corsa per prendere il posto di Zaza al Torino: si tratta ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

