Calcio, 18a giornata Serie A 2019-2020: Lazio vincente anche a Brescia in rimonta, blitz esterno del Verona con la Spal (Di domenica 5 gennaio 2020) Non si ferma più la striscia vincente in campionato della Lazio di Simone Inzaghi, arrivata quest’oggi a quota nove successi di fila dopo il soffertissimo 2-1 rifilato in trasferta ad un ottimo Brescia. Il match d’apertura della diciottesima e penultima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio maschile ha regalato grandi emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto con la rimonta dei biancocelesti completata in pieno recupero grazie al secondo gol di un indiavolato Ciro Immobile sempre più in fuga solitaria nella classifica marcatori (19 reti in 17 partite). Nel secondo anticipo di giornata, andato in scena alle ore 15 in quel di Ferrara, il Verona è tornato a vincere dopo tre turni di digiuno regolando per 2-0 una Spal incapace di dare continuità al recente bel successo di Torino. Al “Rigamonti” di Brescia sono i padroni di casa a partire forte e a ... Leggi la notizia su oasport

