Bucci: «La politica decida sulle concessioni. Mi dicano in fretta chi gestirà il ponte» (Di domenica 5 gennaio 2020) Il sindaco di Genova predica però calma sui cantieri. «Se ci sono tanti lavori significa che si sta operando per la sicurezza» Leggi la notizia su ilsecoloxix

LegaChiavari : #Bucci: «La politica decida sulle concessioni. Mi dicano in fretta chi gestirà il ponte» - Riccbergna : Bucci: «La politica decida sulle concessioni. Mi dicano in fretta chi gestirà il ponte» - PerilPonente : Bucci: «La politica decida sulle concessioni. Mi dicano in fretta chi gestirà il ponte» -