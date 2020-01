Brexit, Johnson vuole trasformare Londra nella Singapore sul Tamigi. E si teme che possa farcela (Di domenica 5 gennaio 2020) L’anno nuovo nelle capitali asiatiche è spettacolare. Le strade di Kuala Lumpur sono piene di gente e dai vecchi e nuovi grattacieli scendono enormi fasci di luce. A Singapore è un carnevale pirotecnico e la gente, ricchi e meno ricchi, se lo gode col naso in su. A Shanghai si stappano bottiglie di vini pregiati e i super-ricchi scivolano nei loro vestiti da sera su piste da ballo gigantesche. Meno di un trentennio dopo la crisi dei mercati asiatici, si respira in queste capitali l’aria dei ruggenti anni Venti: è qui che ci si prepara al decennio del grande salto, quello in cui alcuni addirittura pensano che l’Asia sorpasserà il vecchio occidente. Le tensioni sociali fortissime, quelle in India tra induisti e mussulmani, questi ultimi minacciati di perdere la nazionalità se non producono certificati inesistenti che dimostrano la nascita di nonni e genitori nel paese; la lotta serrata ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

