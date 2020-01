Brescia Lazio, cori contro Balotelli. Gara sospesa qualche minuto (Di domenica 5 gennaio 2020) Brescia Lazio, cori contro Balotelli da parte dei tifosi biancocelesti. L’arbitro Manganiello sospende la Gara per qualche minuto Il nuovo anno di Serie A inizia con uno spiacevole episodio. Mario Balotelli è stato ancora bersaglio di cori non piacevoli da parte dei tifosi ospiti, in questo caso quelli della Lazio. Il giocatore stesso si è lamentato col direttore di Gara. L’arbitro Manganiello ha sospeso per qualche minuto la partita, dando spazio all’annuncio dello speaker dello stadio che ha richiamato l’ordine dalle tribune. Poco dopo la Gara è ripresa normalmente. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

BresciaOfficial : Al minuto 18 segna Balotelli per il @bresciaofficial Parziale: Brescia 1 – Lazio 0 #BresciaLazio #SerieATIM… - DiMarzio : #ChievoInter nel 2010 ?? #BresciaLazio nel 2020 ?? Il decennio lo apre sempre un gol di #Balotelli - futbolarena : Brescia 1-0 Lazio (Mario Balotelli) -