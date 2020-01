Brescia Lazio 1-1 LIVE: inizia la ripresa al Rigamonti (Di domenica 5 gennaio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Lazio si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Lazio 1-1 MOVIOLA 1′ inizia la gara al Rigamonti! 1′ Lazio in avanti – Biancocelesti subito pericolosi con Correa che si insinua in area di rigore ma viene fermato. 6′ Gol annullato alla Lazio – I biancocelesti passano in vantaggio grazie alla rete di Caicedo che però non viene convalidata dal Var per fuorigioco. 13′ Tiro di Lulic – Insidioso il tiro del bosniaco che termina fuori di poco. 17′ Brescia in vantaggio – Grande errore di Luiz Felipe che si fa infilare da Balotelli che poi deve solo incrociare e mettere in ... Leggi la notizia su calcionews24

BresciaOfficial : Al minuto 18 segna Balotelli per il @bresciaofficial Parziale: Brescia 1 – Lazio 0 #BresciaLazio #SerieATIM… - DiMarzio : #ChievoInter nel 2010 ?? #BresciaLazio nel 2020 ?? Il decennio lo apre sempre un gol di #Balotelli - futbolarena : Brescia 1-0 Lazio (Mario Balotelli) -