Brescia, Lanna: «Non parlo degli arbitri. Ma che amarezza…» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Il vice allenatore di Corini, Salvatore Lanna, ha parlato con grande amarezza della condotta arbitrale di Brescia-Lazio Salvatore Lanna, vice allenatore di Eugenio Corini, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dal suo Brescia contro la Lazio. Le parole del vice-tecnico delle Rondinelle. «Non mi sento di parlare degli arbitri, secondo me c’era il rigore e l’espulsione. Dobbiamo ripartire da questa grande partita, siamo amareggiati ma dobbiamo trasformare l’amarezza in energia» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

BitcoinItaliana : RT @SportsbookBTC: Lanna: 'Brescia troubled Lazio' - SportsbookBTC : Lanna: 'Brescia troubled Lazio' - sportli26181512 : #Brescia, Lanna: 'Un peccato perdere così. Balotelli? Gran partita, può crescere ancora': Il vice dello squalificat… -