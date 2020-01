Branko della settimana: oroscopo di oggi, domenica 5 gennaio 2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) oroscopo Branko del giorno (5 gennaio) e della settimana prossima: le previsioni di oggi Dal libro “Branko 2020 – Calendario Astrologico”, sveliamo in questo articolo le previsioni dell’oroscopo di Branko della prossima settimana e del giorno (di oggi, domenica 5 gennaio 2020) per ognuno dei dodici segni. L’oroscopo settimanale e giornaliero di Branko dei nati Ariete dice che venerdì 10 potrebbero nascere discussioni in casa, mentre dal 6 al 10 i nati sotto il segno zodiacale del Toro avranno la possibilità di concludere parecchio a livello lavorativo. Dopo la settimana entrante l’amore potrebbe dare qualche grattacapo a coloro che sono dei Gemelli, mentre con il cambio di Luna di venerdì 10 per il Cancro potrebbero esserci incomprensioni. oroscopo settimanale di Branko, 5 gennaio 2020: le previsioni del giorno di altri segni zodiacali Sfogliando ... Leggi la notizia su lanostratv

Venticello_ : @Barbarahammer1 Tg5 del 31/12 - le stelle di Branko: “Vergine, moooolto bene per questo 2020. Solo qualche problema… - infoitcultura : Branko, Oroscopo 2020: con Venere in Gemelli sarà la primavera della rinascita -