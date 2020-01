Boom Boom Inter: “sì dallo United per Pogba, scambio pazzesco”, la rivelazione dall’Inghilterra (Di domenica 5 gennaio 2020) E’ la giornata delle bombe di calciomercato. Non solo la notizia sulla Juventus con voci incredibile dalla Spagna su cambio di allenatore e sostituto di Cristiano Ronaldo, questa volta le voci arrivano direttamente dall’Inghilterra e riguardano l’Inter. La stagione del club nerazzurro si conferma molto importante nonostante il rendimento in Champions League, in campionato invece la squadra di Antonio Conte ha gli stessi punti della Juventus e proverà a giocarsi il titolo fino all’ultima partita. L’allenatore ormai da tempo chiede rinforzi per il mercato di gennaio, difficile aspettarsi grandi colpi mentre la prossima estate sarà sicuramente caldissima. Nelle ultime ore è arrivata una notizia incredibile dall’Inghilterra. Lo United ha fatto sapere all’Inter e a Conte di essere disposto a cedere Pogba solo in cambio di Lautaro Martinez. Pogba ha ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

