Bolzano | auto centra pedoni | 6 morti e 11 feriti in Valle Aurina

È di 6 morti e 11 feriti il bilancio delle vittime di un'incidente stradale avvenuto questa notte all'1:15 in Valle Aurina, comune di 6mila abitanti della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige. Le vittime sarebbero tutti turisti tedeschi che si trovavano a bordo strada quando un'auto li ha travolti a grande velocità, Un centinaio i soccorritori che sono intervenuti sul luogo dell'incidente.

