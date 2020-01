Bolzano, 28enne investe un gruppo di turisti: almeno 6 morti e 11 feriti (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragedia in Alto Adige, dove un ragazzo di 28 anni questa notte ha investito un gruppo di turisti compiendo una vera e propria strage. Un ragazzo 28enne ha investito un gruppo di ragazzi questa notte a Lutago, in provincia di Bolzano. Al momento i morti sarebbero 6, mentre 11 persone sono rimaste ferite. Potrebbe interessarti … L'articolo Bolzano, 28enne investe un gruppo di turisti: almeno 6 morti e 11 feriti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

