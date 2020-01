Bologna – Fiorentina | Dove vedere l’anticipo delle 12:30 di lunedì 6 gennaio in diretta e streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) Gli anticipi della diciottesima giornata di Serie A si concludono con il match tra Bologna e Fiorentina. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. Il Bologna vince contro il Lecce in una difficile partita terminata con il risultato finale di 2 – 3 in favore dei rossoblu. Perde malamente la Fiorentina che nella scorsa giornata ha ospitato una Roma travolgente che ha battuto i viola per 1 – 4. Ventidue punti e una nona posizione dignitosissima per il Bologna che nelle ultime cinque partite ha collezionato ben 10 punti. La sconfitta nella scorsa giornata contro la Roma riconferma il periodo buio della Fiorentina che si trova in 15esima posizione a soli 17 punti. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Bologna – Fiorentina L’anticipo della diciottesima giornata di Serie A tra ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

