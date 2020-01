Beautiful sta per tornare: il 2020 si apre con il giallo legato allo scambio delle culle (Di domenica 5 gennaio 2020) Si ricomincia da dove avevamo lasciato. Cosa accadrà nelle puntate di Beautiful in onda nella prima settimana di programmazione del 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere negli episodi in onda in Italia. Facciamo il punto: dopo la morte della piccola Beth, Hope e Liam sono distrutti dal dolore. I due però non sanno che la bambina non è morta davvero e che è stata presa da Reese. Il dottore deve pagare un grosso debito e ha bisogno di denaro per questo motivo ha deciso di pianificare una adozione che potrebbe portargli molto denaro…Ma che cosa vedremo nelle puntate di Beautiful del 2020? A gennaio Hope e Liam si renderanno conto che sono vittime di una bruttissima truffa oppure no? E che cosa deciderà di fare Steffy, adotterà davvero una sorellina per la piccola Kelly? Beautiful ANTICIPAZIONI: IL 2020 RIPRENDE CON IL ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

