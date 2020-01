Beautiful, anticipazioni USA: Wyatt, Sally e Flo, il triangolo riprende nel 2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) Negli anni, Wyatt Spencer è stato coinvolto in diversi triangoli, sempre in competizione con un altro protagonista di Beautiful (solitamente il fratello Liam) per la conquista del cuore di una donna. Dall’anno scorso, invece, anche per lui è arrivato il momento di essere il “conteso di turno” e le cose, nel 2020, continueranno in questa direzione. Ad inizio nuovo anno, infatti, Flo Fulton tornerà sulla scena dopo qualche mese di assenza (per via di impegni lavorativi della sua interprete, Katrina Bowden) e sarà sempre innamorata di Wyatt. Il ragazzo aveva mostrato più di un segno di cedimento verso la ex, riconoscente per il fatto che lei ha donato un rene a Katie Logan salvandole così la vita. In qualche modo ciò compensava il ruolo avuto da Flo nello scambio di culle, dimostrando al giovane Spencer che la ragazza di cui è stato innamorato fin dall’adolescenza ... Leggi la notizia su tvsoap

