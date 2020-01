Basket, Serie A 2020: la Fortitudo Bologna vola in Coppa Italia con un grande ultimo quarto, Reggio Emilia sconfitta nell’ultima di andata (Di domenica 5 gennaio 2020) Ci sarà anche la Pompea Fortitudo Bologna alle Final Eight di Coppa Italia. La vittoria della squadra di coach Antimo Martino per 86-69 sulla Grissin Bon Reggio Emilia, infatti, la porta al sesto posto in classifica, cosa che elimina ogni residua speranza di Varese e significa pass per Pesaro. Determinanti le prove di Henry Sims (23 punti e 12 rimbalzi), Pietro Aradori (18), Matteo Fantinelli e Stefano Mancinelli (11 a testa), tutti in ottima serata. La formazione di coach Maurizio Buscaglia, invece, vede Darius Johnson-Odom (15 punti) sparire nella ripresa; in doppia cifra anche Gal Mekel (14) e Josh Owens (11 con altrettanti rimbalzi). Partenza sprint per la Grissin Bon, che con quattro punti di Johnson-Odom e due di Mekel si invola subito sullo 0-6. Dopo un momento di sconcerto, la Fortitudo, spinta da una Fossa dei Leoni al cinquantesimo compleanno, si rimette in marcia, trova un ... Leggi la notizia su oasport

