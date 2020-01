Basket, Serie A 2020: 17ma giornata. Trieste condanna Pesaro, Varese espugna Treviso (Di domenica 5 gennaio 2020) Si sta per completare il quadro della diciassettesima giornata della Serie A di Basket. Vittoria importantissima di Trieste nello scontro salvezza contro Pesaro, mentre Varese espugna il campo di una Treviso, la cui crisi è ora aperta ufficialmente. Con la sconfitta odierna la Carpegna Prosciutto Pesaro saluta praticamente la Serie A. I marchigiani sono ultimi ancora a zero punti e il ko nello scontro diretto con Trieste è fatale per le speranze di salvezza della squadra di Sacco. L’Allianz si impone 82-76 dopo un match equilibrato e che si è deciso solamente negli ultimi cinque minuti, quando è arrivato l’allungo degli ospiti. Ottima partita di DeQuan Jones, miglior marcatore dei suoi con 20 punti; mentre a Pesaro non bastano i 21 punti di Jaylen Barford e i 20 di Paul Eboua. E’ una Varese corsara quella che sbanca Treviso per 84-79 ed infligge la quarta sconfitta ... Leggi la notizia su forzazzurri

