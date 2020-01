Basket, malore per il vicepresidente durante Mantova-Ferrara: massaggio cardiaco in campo (Di domenica 5 gennaio 2020) Marco Cocchi, vicepresidente del Kleb Basket Ferrara, è stato colto da un malore nel corso della partita contro gli Stings Mantova. Immediate le cure da parte dei paramedici: dopo un massaggio cardiaco Cocchi ha ripreso a respirare in autonomia ed è stato portato via dal palasport in ambulanza. Leggi la notizia su fanpage

