Basket, la Virtus Bologna sbanca Trento e si laurea campione d’inverno, Olimpia Milano sconfitta in casa da Cantù (Di domenica 5 gennaio 2020) È un pomeriggio ricco di emozioni quello della Serie A 2019-2020. La Virtus Bologna sbanca Trento grazie a uno strepitoso Milos Teodosic e si laurea campione d’inverno, mentre l’Olimpia Milano viene sconfitta al Forum nel derby lombardo contro Cantù. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo nei due match. AX ARMANI EXCHANGE Milano – S.BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ 83-89 (19-22, 17-26, 26-13, 21-28) Sorpresa al Mediolanum Forum dove Cantù mette in campo una prestazione da incorniciare e vince il derby lombardo contro l’Olimpia Milano per 83-89. La formazione allenata da Cesare Pancotto approccia il match nel migliore dei modi, giocando senza timore e attaccando il ferro con continuità, in particolare con Hayes, che prova subito a dettare legge sotto canestro. Milano risponde colpo su colpo, soprattutto grazie all’ottima vena realizzativa di Micov: la ... Leggi la notizia su oasport

