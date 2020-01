Basket, Cremona – Brindisi 93-89: i lombardi buttano 21 punti di vantaggio, ma vincono comunque grazie Ruzzier (Di domenica 5 gennaio 2020) La Vanoli Cremona batte l’Happy Casa Brindisi nel primo match della giornata di Serie A Basket 2019-2020 con il risultato di 93-89. I lombardi dominano l’incontro per 25 minuti, ma poi Brindisi torna in partita rimontando un distacco di 21 punti. Tuttavia, nel finale un grande Ruzzier permette ai suoi di spuntarla comunque. Il match inizia nel segno dell’equilibrio, ma sul finire del primo periodo Cremona, dopo essere stata a lungo sotto di un punto, riesce a fare il primo mini parziale del match grazie a una tripla di Saunders e a due di uno scatenato De Vico. I lombardi, in questo modo, vanno al primo riposo avanti di sei punti sul risultato di 27-21. L’inizio del secondo periodo è traumatico per Brindisi il cui svantaggio raggiunge presto la doppia cifra. Un canestro di Ruzzier, infatti, regala ai ragazzi di coach Meo Sacchetti il +10 sul 33-23. Banks ricucisce fino a ... Leggi la notizia su forzazzurri

