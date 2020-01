Balotelli al veleno: “Laziali vergognatevi!”. Il duro sfogo dell’attaccante del Brescia su Instagram (Di domenica 5 gennaio 2020) “Laziali presenti oggi allo stadio vergognatevi #saynotoracism”. E’ il commento di Mario Balotelli, attaccante del Brescia, dopo la partita persa contro i biancocelesti. Nel primo tempo il giocatore ha chiesto il direttore di gara di intervenire per gli insulti ricevuti dai tifosi ospiti. Il match è stato interrotto per qualche minuto ed è partito l’annuncio dello speaker. Sul match Balotelli, autore del momentaneo vantaggio del Brescia, ha aggiunto: “Sconfitta che fa male ma ci rifaremo, siamo sulla strada giusta”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@mb459) in data: 5 Gen 2020 alle ore 6:50 PST Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Balotelli al veleno: ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

