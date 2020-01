Bake Off Italia - All Stars Battle: Marco Failla ospite della prima puntata! (Di domenica 5 gennaio 2020) Lo scorso venerdì è partita la stagione speciale di Bake Off Italia - All Stars e tra gli ospiti c'è stato Marco Failla, il cake designer del momento. Il cake designer Marco Failla è stato giudice ospite della prima puntata di Bake Off Italia- All Stars Battle: il giovane cake designer e dessert stylist che sta molto facendo parlare di sé nel mondo della moda e della pasticceria, è entrato quasi in punta di piedi nel tendone più dolce della Tv Italiana come giudice ospite, condotto da Flavio Montrucchio. La puntata è andata in onda su Real Time nella serata di venerdì 3 gennaio 2020. Tema della prima prova creativa di stagione: l'amore. Chi meglio di Marco Failla, cake designer palermitano, poteva essere chiamato a giudicare le creazioni ... Leggi la notizia su movieplayer

00_matilde : RT @InsanityPage: “sì sì, guardo Bake Off perché amo i dolci” i dolci: - Iesbianct : attesto che la ricerta di erica funziona, we going ?? bake off -