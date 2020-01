Avete mai visto l’ex moglie di Giancarlo Magalli? Ecco chi è Valeria [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Giancarlo Magalli è uno dei volti più noti della televisione italiana. Il conduttore ha alle spalle due matrimoni naufragati: il primo con Carla Crocivera, da cui è nata Manuela e il secondo con Valeria Donati, con cui ha avuto Michela. Scopriamo qualcosa in più sulla seconda moglie di Magalli. Ecco chi è Valeria Donati, la seconda moglie di Giancarlo Magalli FOTO Valeria Donati è la seconda moglie di Giancarlo Magalli. I due si sono sposati nel nel 1989, quando lei aveva 23 anni ed era al suo primo matrimonio, mentre lui 40, con alle spalle un matrimonio finito male con Carla Crocivera. Giancarlo e Valeria si conobbero in una puntata di ‘Non disturbare”; lui era a lavoro come autore di studio per Raffaella Carrà mentre lei, una fan, che ha voluto dire la sua sul programma e su di lui tanto da trovare il numero di telefono sull’elenco per dirgliene quattro. “Mi convinse e venne ... Leggi la notizia su velvetgossip

