Avete mai visto il compagno di Valentino? Insieme da 60 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Il suo nome è Giancarlo Giammetti ed è lo storico compagno di Valentino, uno dei più noti stilisti della storia della moda italiana (nonché mondiale). Storico, perché i due hanno sì avuto una lunga relazione amorosa, capace di sdoganare i rapporti omosessuali ai piani anni del mondo dell’haute couture, ma soprattutto sono famosi per essere soci in affari da anni. Sessanta, per l’esattezza: era il 1960 quando i due, dopo aver instaurato un rapporto d’amicizia, hanno deciso di cooperare a livello professionale. Un duo indissolubile e capace di completarsi a vicenda: se lo stilista si è sempre dedicato alla parte artistica della casa di moda, a Giammetti saranno sottoposti gli aspetti strategici ed economici del gruppo. Giancarlo Giammetti, compagno di Valentino e suo socio in affari “È nato subito un rapporto personale”, ha raccontato Giancarlo Giammetti, compagno di Valentino. “Lui ... Leggi la notizia su velvetgossip

