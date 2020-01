Avete mai visto dove vive Amadeus? Ecco la casa contemporanea del conduttore di Sanremo 2020 [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Amadeus e la Civitillo abitano in un quartiere chic di Milano Oltre alla sua avventura giornaliera ai Soliti Ignoti, il game show dell’access prime time di Rai Uno, Amadeus sta lavorando per Sanremo 2020. Infatti il marito di Giovanna Civitillo sarà il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana giunta alla 70esima edizione. Dopo il lavoro il conduttore si rilassa nella sua abitazione che si trova nel nuovo quartiere milanese costruito in occasione dell’Expo del 2015. Un’abitazione che ha un valore enorme non solo per la posizione strategica, ma anche per il suo interno che ha un arredamento contemporaneo e con delle tecnologie di ultima generazione. La zona giorno e il salotto Il colore predominante dell’appartamento milanese di Amadeus e Giovanna Civitillo è il bianco ma anche il dorato. La casa prende le sembianze di una grande nuvola ... Leggi la notizia su kontrokultura

