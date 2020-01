Avengers: Endgame e Infinity War, Alan Silvestri illustra il concept dietro le musiche (Di domenica 5 gennaio 2020) Alan Silvestri illustra il concept dietro le musiche di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, il culmine di un franchise iniziato 11 anni fa. Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame hanno chiuso un cerchio generato circa 11 anni e 22 film prima, e allo storico compositore della saga Alan Silvestri è spettato il compito di riunire tematicamente storie e personaggi a livello musicale. Benché sia stata Spider-Man: Far From Home l'ultima pellicola della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, il maggiore senso di finalità proviene sicuramente dai due film sugli Avengers. Chi meglio di Silvestri, quindi, per portare a termine un viaggio iniziato sì nel 2008 con il primo Iron Man, ma anche, simbolicamente, con il primo Avengers? Per questo, Christopher Markus e Stephen ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Endgame e Infinity War, Alan Silvestri illustra il concept dietro le musiche… - antonette_mel : Avengers Endgame AHAAHAHAHAAHHAHAHAH - sopressadfy : Vi ricordate quello che mi disse te mi sembri una da film francesi di nicchia qual è l’ultimo che hai visto e io eh Avengers:Endgame -