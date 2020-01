Avanti un altro, il ritorno il 6 gennaio. Bonolis e Laurenti acchiappa-ascolti: chi sarà la nuova "bonas" (Di domenica 5 gennaio 2020) Il ritorno dell'acchiappa-ascolti. Il 6 gennaio su Canale 5 andrà in onda la nuova edizione di Avanti un altro, fortunatissimo game-show preserale di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che si darà il cambio, per 5 mesi, con Gerry Scotti. Leggi anche: Ricordate Sara Croce? L'ex Bonas di Avanti un altro se Leggi la notizia su liberoquotidiano

HellasVeronaFC : ?? #SerieATIM #SPALVerona 0-0 5' pt Verre caparbio in avanti a lottare e tenere il pallone per far alzare la squadra… - chavrilshipper : RT @ahoy_boy98: MANCA 1 GIORNO AD AVANTI UN ALTRO, 2 ALLA PUPA E IL SECCHIONE E 3 AL #GFVIP. - azazel81 : @AndreaRo85 @MATTEOTRENTIN pensavo non finisse mai...tra l'altro con colpo di scena finale con la squadra che si in… -