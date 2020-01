Autostrade: Renzi e Italia Viva contrari alla revoca della concessione (Di domenica 5 gennaio 2020) Anche se il tempo stringe e il Governo potrebbe prendere una decisione sulla revoca in uno dei primi cdm dopo la Befana Leggi la notizia su firenzepost

fattoquotidiano : Renzi si allinea al centrodestra su Autostrade e prescrizione: “In Aula voteremo contro revoca concessioni. E pront… - HuffPostItalia : Matteo Renzi impone l'alt al casello: 'No alla revoca per Autostrade' - SkyTG24 : Renzi: “Su Autostrade voteremo contro revoca. Governo non rischia” -